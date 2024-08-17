Алаудинов: бойцы ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области

Командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. По его словам, обстановка в регионе «рабочая, подконтрольная», а больше всего пленных берут у Мартыновки. При этом украинская сторона тоже сообщает о взятии в плен российских солдат, заявляя о пополнении «обменного фонда». СМИ тем временем пишут, что ВСУ теряют позиции на собственной территории, несмотря на операцию в Курской области.