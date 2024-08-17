Заключенный из колонии-поселения под Ростовом пошел в магазин и сбежал

В Ростовской области, в колонии-поселении, расположенной в Веселовском районе, перед отбоем не досчитались одного из осужденных. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, 37-летний Николай Михайленко отправился в магазин за продуктами. Больше в колонии его не видели.