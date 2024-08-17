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Заключенный из колонии-поселения под Ростовом пошел в магазин и сбежал

Под Ростовом 37-летний мужчина не пришел в колонию-поселение после похода за продуктами и был объявлен в розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в колонии-поселении, расположенной в Веселовском районе, перед отбоем не досчитались одного из осужденных. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, 37-летний Николай Михайленко отправился в магазин за продуктами. Больше в колонии его не видели.

В ведомстве уточнили, что мужчина отбывал наказание за кражу. Сейчас его разыскивают оперативники.

Отметим, что отбывающие наказание в колонии-поселении могут свободно передвигаться по самому учреждению и даже, с разращения, администрации, выходить за его пределы. Однако выезжать из района, в котором находился колония, запрещено. За самовольный уход из-под надзор осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы.