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Под Ростовом девочка-подросток погибла под поездом

Под Ростовом завели дело после смерти школьницы под поездом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в пятницу, 16 августа, на железнодорожном перегоне станций «Зверево- Красный Сулин» произошла трагедия. По данным, опубликованным в официальном телеграм-канале Западного МСУТ СК России, 16-летняя девочка-подросток угодила под колеса поезда. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Следователи осмотрели место трагедии, опросили свидетелей и назначили экспертизы.

Также, по данным ведомства, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека».