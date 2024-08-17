Под Ростовом девочка-подросток погибла под поездом

В Ростовской области в пятницу, 16 августа, на железнодорожном перегоне станций «Зверево- Красный Сулин» произошла трагедия. По данным, опубликованным в официальном телеграм-канале Западного МСУТ СК России, 16-летняя девочка-подросток угодила под колеса поезда. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Следователи осмотрели место трагедии, опросили свидетелей и назначили экспертизы.
Также, по данным ведомства, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека».