На всей территории Ливана отключили электричество из-за нехватки топлива

14 августа правительство Ливана объявило, что было достигнуто соглашение о «закупке части необходимого топлива», чтобы не допустить закрытия электростанций, отмечает L'Orient-Le Jour. Уходящий в отставку министр энергетики и водных ресурсов Валид Файяд подтвердил газете, что было одобрены соответствующие меры, среди которых проведение торгов на закупку 30 тыс. т топлива. «Эта поставка, которая ожидается примерно 20 августа, позволит максимально ограничить период отключения EDL», — сказал он. По данным издания, следующая партия топлива будет импортирована ближе к концу месяца.