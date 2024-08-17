Подвергшийся издевательствам со стороны ВСУ пенсионер из Суджи найден живым

«Паспорт, который он показывает, это его старый паспорт, который у него был еще черт-те когда, когда еще с Донбасса он приехал. Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. Это когда в 2014 году он еще приехал. У него [давно новый] паспорт, он россиянин», — объяснила она.