«Паспорт, который он показывает, это его старый паспорт, который у него был еще черт-те когда, когда еще с Донбасса он приехал. Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. Это когда в 2014 году он еще приехал. У него [давно новый] паспорт, он россиянин», — объяснила она.
Женщина добавила, что очень рада, что ее отец живой. По крайней мере теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться, заявила она.
Кадры инцидента с пенсионером появились в Сети 15 августа. На них показано, как военный украинских войск, на котором надета нацистская каска, издевается над пожилым человеком. Он имитировал немецкий акцент и оскорблял жителя Курской области.
В этот же день сайт «Немезида», принадлежащий группе хакеров RaHDIt, сообщил, что военным ВСУ с символикой СС, который глумился над потерявшимся пенсионером на окраине Суджи, оказался Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Известно, что ему 38 лет, мужчина находится в категории «особо разыскиваемые».
Самим пенсионером оказался местный житель Александр Григорьев. Как рассказала тогда же «Известиям» его дочь, в последний раз она видела отца 6 августа. Женщина сообщила, что увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом. Однако выяснилось, что пенсионер к тому времени куда-то ушел, его не оказалось в квартире.
По факту издевательств над россиянином Главным военным следственным управлением СК России 16 августа возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).
6 августа украинские войска атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.