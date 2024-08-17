Командир «Ахмата» назвал единственный для бойцов ВСУ шанс выжить в Курской области

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии в плен двоих военнослужащих ВСУ силами отряда специального назначения «Ахмат» и морпехов из 810-й бригады Вооруженных сил РФ. По словам Кадырова, боевая подготовка украинских военных «оставляет желать лучшего», а потому попадание в плен — «это лучший исход, на который они могли рассчитывать».