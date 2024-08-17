В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

«В селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена легковая машина после атаки двух дронов в селе Терезовка.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.