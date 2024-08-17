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В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА Новости

«В селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по информации губернатора, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена легковая машина после атаки двух дронов в селе Терезовка.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.