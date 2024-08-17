МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

«Атомные электростанции спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к техническим или человеческим ошибкам и внешним факторам, включая экстремальные, но они не способны выдержать прямую военную атаку, да и не должны, что можно сказать о любом другом энергетическом объекте в мире», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.