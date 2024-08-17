МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

«Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции», — говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
Удар пришелся на участок недалеко от основного пруда-охладителя и в 100 м от высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».
Эксперты МАГАТЭ немедленно выехали на место и сообщили, что удар, судя по всему, был нанесен беспилотником, оснащенным взрывчаткой. В агентстве отметили, что атака не привела к жертвам или ущербу для оборудования станции, но повредила дорогу.
В субботу состоялся телефонный разговор между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Во время разговора обсуждалась украинская атака вблизи Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины утром 17 августа атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков ЗАЭС, с украинского БПЛА был сброшен боевой заряд.
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщили, что в последнюю неделю наблюдают признаки интенсивной военной активности в районе станции, которая не снижается.
«Нет никаких признаков того, что военные действия в окрестностях ЗАЭС идут на спад», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Специалисты МАГАТЭ на станции сообщили, что слышали звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии на различном расстоянии от станции.
«Атомные электростанции спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к техническим или человеческим ошибкам и внешним факторам, включая экстремальные, но они не способны выдержать прямую военную атаку, да и не должны, что можно сказать о любом другом энергетическом объекте в мире», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он отметил, что атака украинского дрона на ЗАЭС 17 августа подчеркивает уязвимое положение таких объектов и указывает на необходимость дальнейшего наблюдения за ситуацией.