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МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС после случая очередной атаки украинского дрона вблизи территории станции в субботу утром.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции», — говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Удар пришелся на участок недалеко от основного пруда-охладителя и в 100 м от высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

Эксперты МАГАТЭ немедленно выехали на место и сообщили, что удар, судя по всему, был нанесен беспилотником, оснащенным взрывчаткой. В агентстве отметили, что атака не привела к жертвам или ущербу для оборудования станции, но повредила дорогу.

«Мы вновь наблюдаем эскалацию угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В субботу состоялся телефонный разговор между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Во время разговора обсуждалась украинская атака вблизи Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины утром 17 августа атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков ЗАЭС, с украинского БПЛА был сброшен боевой заряд.

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщили, что в последнюю неделю наблюдают признаки интенсивной военной активности в районе станции, которая не снижается.

«Нет никаких признаков того, что военные действия в окрестностях ЗАЭС идут на спад», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Специалисты МАГАТЭ на станции сообщили, что слышали звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии на различном расстоянии от станции.

«Атомные электростанции спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к техническим или человеческим ошибкам и внешним факторам, включая экстремальные, но они не способны выдержать прямую военную атаку, да и не должны, что можно сказать о любом другом энергетическом объекте в мире», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что атака украинского дрона на ЗАЭС 17 августа подчеркивает уязвимое положение таких объектов и указывает на необходимость дальнейшего наблюдения за ситуацией.