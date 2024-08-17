ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.