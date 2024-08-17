Олбани
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Источник: AP 2023

«Командованием вооруженных сил Сирии продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор. За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри», — говорится в сообщении.