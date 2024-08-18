Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

Так, в ведомстве отметили заслуги рядового Максима Дорофеева, который в составе боевого дозора осуществлял патрулирование оборонительных позиций, в ходе чего он обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков в направлении войск ВС РФ. Он немедленно сообщил об этом командованию, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.