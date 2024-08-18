Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

Так, в ведомстве отметили заслуги рядового Максима Дорофеева, который в составе боевого дозора осуществлял патрулирование оборонительных позиций, в ходе чего он обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков в направлении войск ВС РФ. Он немедленно сообщил об этом командованию, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.
Рядовой Дорофеев выстрелом из гранатомета лично уничтожил автомобиль с находящимися в нем диверсантами. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили. В МО РФ подчеркнули мужество и самоотверженность бойца, которые помогли ему вскрыть действия вражеской ДРГ и не допустить захвата позиций.
В Минобороны также выделили заслуги ефрейтора Романа Сащенко. В процессе выполнения задачи по охране позиций российских войск, его наблюдательный пост был подвергнут атаке дронами-камикадзе. Ему удалось определить направление, откуда летели БПЛА, о чем он сообщил сослуживцам.
Ефрейтор Сащенко огнем из стрелкового оружия лично уничтожил семь дронов. Кроме того, после падения одного из дронов на позиции поста, он, рискуя жизнью, обезвредил его. В МО отметили смелые и решительные действия, которые позволили отразить атаку боевиков ВСУ и сохранить жизни российских военнослужащих.
Ранее 17 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области на северо-востоке страны, нанеся удар из ракетного комплекса «Искандер». Местонахождение украинской РСЗО, которая была поставлена странами НАТО, российская разведка выявила в районе населенного пункта Бездрик.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.