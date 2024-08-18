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В Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Ростовской области атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа», — написал он.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.