В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа», — написал он.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Ростовской области атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа», — написал он.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.