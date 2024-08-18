В Дальнереченске проводят дезинфекцию после наводнений

В пятницу, 16 августа, сотрудники МЧС России в Дальнереченске приступили к дезинфекции частных домов, которые пострадали из-за наводнений. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В пресс-службе МЧС рассказали, что спасатели до сих пор продолжают помогать местным жителям. За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободились 5 частных домов и 2 приусадебных участка. Их территорию надо было очистить от мусора и дезинфицировать с помощью хлорсодержащих препаратов. Этим и занялись спасатели.
До сих пор в Дальнереченском районе затоплено больше 20 приусадебных участков. Поэтому на пострадавших от паводков территориях края работают 64 сотрудника МЧС и 24 единицы техники.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что очередное штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае. В это время в регионе пройдут сильные и очень сильные дожди, усилится ветер.