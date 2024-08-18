В Дальнереченске проводят дезинфекцию после наводнений

В пресс-службе МЧС рассказали, что спасатели до сих пор продолжают помогать местным жителям. За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободились 5 частных домов и 2 приусадебных участка. Их территорию надо было очистить от мусора и дезинфицировать с помощью хлорсодержащих препаратов. Этим и занялись спасатели.