Российские десантники уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра

Отмечается, что в ходе проведения спецоперации подразделения беспилотной авиации Ульяновского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники различного предназначения ВСУ.
Как указали в военном ведомстве, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, оператор дрона, преодолев линию боевого соприкосновения, проходящей по руслу реки, подлетел к одному из населенных пунктов, занятому украинскими боевиками, и определил три внедорожника ВСУ, на которых противник осуществлял ротацию личного состава на передовой. Автомобили были спрятаны и припаркованы возле полуразрушенных частных зданий. После корректировки и наведения был произведен сброс боеприпасов на автомобили. Российскими военными было зафиксировано попадание, выведение внедорожников из строя и уничтожение.
Десантники ведут боевую работу как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. В Минобороны уточнили, что боевая работа ведется сбросами, а для более эффективного результата она ведется двумя дронами одновременно. Только на данном участке СВО, подразделения БЛА ВДВ уничтожили не одну сотню украинских боевиков и их технику, добавили в военном ведомстве.
Накануне, 17 августа, стало известно, что российские бойцы группировки войск «Днепр» с помощью артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» сорвали ротацию ВСУ на Правом берегу Днепра, а также уничтожили командно-наблюдательные пункты противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.