Российские десантники уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра

Как указали в военном ведомстве, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, оператор дрона, преодолев линию боевого соприкосновения, проходящей по руслу реки, подлетел к одному из населенных пунктов, занятому украинскими боевиками, и определил три внедорожника ВСУ, на которых противник осуществлял ротацию личного состава на передовой. Автомобили были спрятаны и припаркованы возле полуразрушенных частных зданий. После корректировки и наведения был произведен сброс боеприпасов на автомобили. Российскими военными было зафиксировано попадание, выведение внедорожников из строя и уничтожение.