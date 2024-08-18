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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: Reuters

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Киеве.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.