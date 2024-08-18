В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Киеве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.