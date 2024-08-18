Что произошло в Иркутске в ночь на 18 августа: последние новости

Страшная авария унесла жизни двоих человек днем 16 августа на автодороге «Киренск-Казачинское», в 26 километрах от села Красноярово Киренского района. Семья из четырех человек направлялась в сторону поселка Магистральный на машине Hyundai Palisade. Как предварительно установили полицейские, 40-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Глава семьи и его 7-летний сын скончались от полученных травм. Супруга и 9-летняя дочь госпитализированы. Удар был такой силы, что после ДТП Hyundai Palisade остался без крыши и дверей.