Что произошло в Иркутске в ночь на 18 августа: последние новости

Страшная авария унесла жизни двоих человек днем 16 августа на автодороге «Киренск-Казачинское», в 26 километрах от села Красноярово Киренского района. Семья из четырех человек направлялась в сторону поселка Магистральный на машине Hyundai Palisade. Как предварительно установили полицейские, 40-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Глава семьи и его 7-летний сын скончались от полученных травм. Супруга и 9-летняя дочь госпитализированы. Удар был такой силы, что после ДТП Hyundai Palisade остался без крыши и дверей.
18 августа в Иркутске пройдет выставка авиационной техники, посвященная Дню воздушного флота России. Гости мероприятия могут побывать в кабинах вертолета Ми-8, а также самолетов Ту-154, Ан-24 и Ил-76. На этих учебных машинах свои навыки отрабатывают будущие радиоинженеры, авиамеханики, бортпроводники и студенты университета гражданской авиации. Выставка пройдет с 10:00 до 14:00 в районе грузового аэропорта на учебном аэродроме (рядом с грузовым аэропортом).
Крупный лесной пожар потушили на территории лесного фонда в Катангском районе. Пламя разошлось на площади 440 гектаров.