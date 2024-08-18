В Красноярском крае на пожаре погибли три человека

Страшная трагедия в селе Козульке — этой ночью в пожаре там погибли три человека. По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, огонь целиком охватил жилой дом. Площадь пожара, как и площадь жилища, составила сто квадратных метров. От него мало что осталось — только обугленные руины.