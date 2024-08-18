Приморцев предупредили об опасном сезонном заболевании в августе

Врачи Уссурийской городской больницы предупредили приморцев и подъеме заболеваемости галофилезом. Это острое пищевое отравление, которое появляется из-за неподготовленных морепродуктов и заглатывания воды при купании в море. Как себя защитить во время отдыха — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В Приморье со второй декады августа и до конца сентября обычно фиксируется больше всего случаем заболеваемости галофилезом. Все из-за массового купания в акваториях Амурского и Уссурийского заливов. Опасность также представляют морепродукты, которые можно купить с рук на пляжах, рынках и в других сомнительных местах.
Врачи отмечают: время от момента употребления зараженного продукта до начала заболевания очень короткое, от трех до шести часов. После этого человек начинает ощущать резкие и сильные боли в животе, тошноту и частый жидкий стул.
Поэтому надо покупать все морепродукты только в безопасных торговых точках, смотреть на сроки годности, спрашивать документацию о товаре, дополнительно проводить термообработку продуктов и купаться только на пляжах, имеющих специальное разрешение.