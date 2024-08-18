Приморцев предупредили об опасном сезонном заболевании в августе

В Приморье со второй декады августа и до конца сентября обычно фиксируется больше всего случаем заболеваемости галофилезом. Все из-за массового купания в акваториях Амурского и Уссурийского заливов. Опасность также представляют морепродукты, которые можно купить с рук на пляжах, рынках и в других сомнительных местах.