Экс-замглавы МО Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

«Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ (скрываться от следствия или давить на свидетелей — прим. ТАСС), у него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы», — сказано в постановлении Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Иванову.