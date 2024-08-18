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Экс-замглавы МО Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, заявила, что он сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров, а потому не может скрыться от следствия за рубежом. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ (скрываться от следствия или давить на свидетелей — прим. ТАСС), у него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы», — сказано в постановлении Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Иванову.

Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, а потому у него отсутствует возможность уехать за границу.

При этом суд решил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, не связанной с полной изоляцией от общества, Иванов получит реальную возможность скрыться от следствия и суда. Срок его ареста был продлен до 23 сентября.