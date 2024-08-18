На складах в Ростовской области загорелось дизельное топливо после атаки БПЛА

Ростовскую область в последнее время часто атакуют беспилотниками. В последний раз БПЛА самолетного типа сбивали над регионом в ночь на 14 августа. В начале августа в результате атаки произошел пожар на нефтебазе. В Морозовском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения остекления в школах, детских садах, жилых домах и производственных помещениях.