Олбани
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На складах в Ростовской области загорелось дизельное топливо после атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны отразили атаку на юго-востоке Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram. Обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. Произошло возгорание дизельного топлива. К тушению привлекли подразделения пожарных.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 18 августа средства ПВО также отражали атаку над западной частью Ростовской области. Глава региона сообщал об уничтожении беспилотников. О пострадавших не сообщалось.

Ростовскую область в последнее время часто атакуют беспилотниками. В последний раз БПЛА самолетного типа сбивали над регионом в ночь на 14 августа. В начале августа в результате атаки произошел пожар на нефтебазе. В Морозовском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения остекления в школах, детских садах, жилых домах и производственных помещениях.

пожары