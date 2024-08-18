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Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии в Актюбинской области

В субботу, 17 августа, в Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека, передает издание «Диапазон».

Источник: instagram.com/aktobe_zello

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, авария произошла примерно в 16:20 вблизи поселка Бестамак — на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и «ГАЗель».

В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» — 37-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте. Еще один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги.

Еще четыре человека — 35-летний мужчина и три ребенка — госпитализированы. Дети получили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, они в тяжелом состоянии. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, политравма, он также в тяжелом состоянии.

«Водитель второго автотранспорта 1993 года рождения от осмотра отказался. Детей после стабилизации состояния переведут в больницу Актобе», — сообщили в управлении здравоохранения.

Департамент полиции Актюбинской области по факту дорожно-транспортного происшествия начал досудебное расследование.