Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии в Актюбинской области

Еще четыре человека — 35-летний мужчина и три ребенка — госпитализированы. Дети получили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, они в тяжелом состоянии. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, политравма, он также в тяжелом состоянии.