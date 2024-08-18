В Британии осудили пользователей X за призывы к протестам

Всего по следам демонстраций были задержаны более 1 тыс. человек. Обвинения в нарушении общественного порядка предъявлены более 500 демонстрантам, причем примерно четверть из них — это люди моложе 21 года. Как заявил председатель Национального совета начальников управлений полиции Великобритании Гэвин Стивенс, самым молодым задержанным оказался 11-летний мальчик из Хартлпула.
В последние дни в стране участились случаи предъявления обвинений в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании межнациональной розни в соцсетях. В частности, 26-летний Тайлер Кай получил 3 года и 2 месяца тюрьмы за призывы к массовой депортации иммигрантов в X (ранее Twitter), а 33-летний Дэниел Кингсли — 21 месяц тюремного заключения за призывы выходить на улицы и «разжигание расовой ненависти».
Как следует из опроса YouGov, более половины британцев не доверяют судебным органам, которые выносят приговоры участникам беспорядков. Несколько политиков консервативных взглядов сочли чрезмерно суровыми эти сроки, однако судебные процессы лишь подсветили многолетний подход британских властей в отношении контроля за информацией в соцсетях. Согласно данным агентства PA, только за 2017 год в Соединенном Королевстве задержали 3,3 тыс. человек за размещение различных публикаций на онлайн-платформах, из них 1,6 тыс. пользователей были выдвинуты обвинения в нарушении законодательства.
С тех пор британские власти еще сильнее ужесточили информационный контроль в социальных сетях. В 2023 году был принят закон об онлайн-безопасности, согласно которому платформам грозит штраф в размере 10% от их ежегодного дохода за отказ удалять запрещенный контент. По информации газеты The Times, в свете крупных протестов правительство Лейбористской партии намерено расширить применение этого билля и обязать соцсети удалять «легальный, но вредоносный контент». Правозащитники уже выразили опасение в связи с тем, что поправки к закону могут нарушать базовый принцип свободы слова.
Чем дольше длились протесты, тем сильнее разворачивалось противостояние лейбористов с владельцем X Илоном Маском. После того как появилась информация о задержании нескольких человек за посты в интернете, Маск подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обвинив его в нарушении права на свободу слова. На этом фоне несколько депутатов-лейбористов начали покидать платформу. В свою очередь руководитель лондонской полиции Марк Роули пригрозил экстрадицией американским пользователям, которые занимаются подстрекательством к насилию.
Давняя проблема
Маск рекомендовал британскому правительству заняться устранением реальных миграционных проблем, которые более всего заботят жителей королевства. Неслучайно выход Лондона из состава Евросоюза в 2014 году произошел на фоне общеевропейского кризиса с беженцами из стран Северной Африки и Ближнего Востока и во многом был обусловлен именно недовольством рядовых британцев сложившейся миграционной политикой.
Проблема нелегальной иммиграции лишь усугубилась после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. По данным национальной статистической службы, с 2018 года из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках перебрались более 125 тыс. нелегалов. На их содержание в отелях из-за нехватки мест в миграционных центрах уходит около $5 млрд в год. Кроме того, власти так и не снизили показатели легальной иммиграции: в 2022 году нетто-миграция (количество приезжих минус количество уехавших) в Великобритании составила рекордные 745 тыс. человек.
Если предположить, что каждый год страна будет расти по численности населения на 500 тыс. человек, то через 20 лет в стране будет 10 млн новых жителей. Это означает, что нужно построить 10 новых городов размером с Бирмингем (второй по численности город Великобритании). Нужно будет возвести 6,5 млн домов и 6 тыс. школ и открыть 130 больниц и 70 университетов. На практике это приведет к разрушению природного и архитектурного ландшафта Великобритании. Учитывая также трудности с социальной адаптацией мигрантов, рядовые британцы со скепсисом относятся к такому росту численности населения королевства. Прошедшие в июле парламентские выборы подтверждают это мнение.
Запрос общества
Правопопулистская партия Reform UK, выступающая за ужесточение миграционной политики, получила на июльских выборах более 4 млн голосов (14%), став таким образом третьей политической силой в стране. Особенности британской политической системы не позволили трансформировать этот результат в широкое представительство в парламенте, однако итоги волеизъявления свидетельствуют об актуальных запросах в обществе и его приоритетах.
Тюремные сроки за призывы участвовать в протестах против неконтролируемой иммиграции могут на короткий момент замаскировать проблему, но социальная напряженность от этого никуда не денется. Опрос YouGov показывает, что две трети британцев считают справедливой критику миграционной политики со стороны протестующих. Если британские власти не примут решительные меры в этом вопросе, то вероятность новых бунтов лишь возрастет. А правые партии при этом могут воспользоваться возникшим недовольством, особенно учитывая, что все больше молодых британцев, как показали протесты, начинают ассоциировать себя с крайними политическими течениями.