В Британии осудили пользователей X за призывы к протестам

Если предположить, что каждый год страна будет расти по численности населения на 500 тыс. человек, то через 20 лет в стране будет 10 млн новых жителей. Это означает, что нужно построить 10 новых городов размером с Бирмингем (второй по численности город Великобритании). Нужно будет возвести 6,5 млн домов и 6 тыс. школ и открыть 130 больниц и 70 университетов. На практике это приведет к разрушению природного и архитектурного ландшафта Великобритании. Учитывая также трудности с социальной адаптацией мигрантов, рядовые британцы со скепсисом относятся к такому росту численности населения королевства. Прошедшие в июле парламентские выборы подтверждают это мнение.