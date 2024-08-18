В Берлине 10 полицейских пострадали в ходе пропалестинской демонстрации

Положение на Ближнем Востоке обострилось утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, после чего вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.