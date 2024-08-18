В Берлине 10 полицейских пострадали в ходе пропалестинской демонстрации

Отмечается, что участники митинга бросали в стражей порядка камни и бутылки. Кроме того, нападениям подверглись и контрдемонстранты.
Суммарно органы задержали 23 человека для установления личности. Среди правонарушений отмечается нанесение опасных телесных повреждений, разжигание ненависти и другие особо серьезные нарушения общественного порядка. Более того, в отношении нескольких демонстрантов возбудили уголовные дела.
Ранее, 8 августа, сообщалось, что пропалестинские митингующие в США прервали выступление вице-президента США Камалы Харрис в Детройте, штат Мичиган. Протестующие прервали ее речь лозунгами против поддержки Израиля.
Положение на Ближнем Востоке обострилось утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, после чего вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестина стремится вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестинцы хотят создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль с поставленными условиями не согласен.