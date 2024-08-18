Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

34-летний майор Мордехай Йосеф Бен Шуам и 34-летний майор Йотам Ицхак Пелец, военнослужащие батальона 8119 Иерусалимской бригады корпуса материально-технического обеспечения ЦАХАЛ, погибли в боях в центральной части палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.
С учетом этих данных, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 331. Общее число погибших за время нового витка палестино-израильского конфликта израильских военных составило, по данным пресс-службы, 691.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.