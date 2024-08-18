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Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Reuters

34-летний майор Мордехай Йосеф Бен Шуам и 34-летний майор Йотам Ицхак Пелец, военнослужащие батальона 8119 Иерусалимской бригады корпуса материально-технического обеспечения ЦАХАЛ, погибли в боях в центральной части палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

С учетом этих данных, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 331. Общее число погибших за время нового витка палестино-израильского конфликта израильских военных составило, по данным пресс-службы, 691.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.