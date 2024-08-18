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В деле генерала Булгакова будут искать новые эпизоды

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следствие проверит обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова на причастность к совершению других преступлений. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Избранная Булгакову мера пресечения мотивирована следствием тем, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования. Кроме того, правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что до своего задержания генерал знал о проводимой следствием проверки в его отношении и дал показания как свидетель по делу о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.