В деле генерала Булгакова будут искать новые эпизоды

«Избранная Булгакову мера пресечения мотивирована следствием тем, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования. Кроме того, правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений», — рассказал собеседник агентства.