По словам Рогова, украинские военные, «грузившие в машины и избивавшие мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов». У солдат ВСУ с собой были экшн-камеры, на которых есть кадры похищения солдат срочной службы и мирных жителей в Курской области.