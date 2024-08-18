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Средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над территорией Ростовской области», — сообщили там.