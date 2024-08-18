Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало девять человек погибшими, не менее 100 человек были ранены. Взрыв повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий.