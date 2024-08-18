«Ты меня помнишь?»: приемная семья из Иркутска впервые за 2 года увидела дочь, которую забрали родители из Таджикистана

— Там были сотрудники опеки. Как только мы приехали, они выдали нам постановление о лишении статуса приемных родителей. Силой отобрали дочь, несмотря на то, что она очень сильно испугалась, плакала и просила никому ее не отдавать… Нам сказали, что ее увезут, а завтра мы сможем увидеться с ней. Но на самом деле ее уже передали биологической матери…