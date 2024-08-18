«Ты меня помнишь?»: приемная семья из Иркутска впервые за 2 года увидела дочь, которую забрали родители из Таджикистана

Историю Марины и Михаила Бухашеевых из Иркутска показали в ток-шоу «Малахов». Они рассказали, что вот уже два года пытаются вернуть свою приемную дочь, которую у них забрали и передали на воспитание в биологическую семью в Таджикистан. Супруги обращались в различные инстанции, подавали иски в суд, предавали ситуации огласку в СМИ и всячески отстаивают свое право на воспитание девочки. Точку в громком деле поставил суд, обязав органы опеки вернуть ребенка приемным родителям.
Однако семья все еще находится не вместе. Впервые за два года супруги смогли увидеть и поговорить с девочкой из студии ток-шоу. После эфира на ситуацию обратил глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о результатах расследования уголовных дел. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Путаница в документах.
Эта громкая история началась еще в 2017 году. Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для девочки из дома малютки, которой на тот момент было два месяца. В метрике, напротив имен ее биологических родителей, стояли прочерки, поэтому супруги были уверены, что никаких проблем при процедуре удочерения у них и не возникнет.
— Мы окружили девочку любовью и заботой. Были счастливы, — рассказывал корреспонденту КП-Иркутск Михаил Бухашеев. — Но, когда дочке исполнилось 8 месяцев, выяснилось, что объявились ее биологические родители. Они предъявили на нее свои права…
Как выяснилось, мать девочки родом из Таджикистана. В Россию она приезжала на заработки. Женщина находилась на последних месяцах беременности, когда у нее обнаружили опасное заболевание, которое могло передаться ребенку. Но опасения врачей не подтвердились. В октябре 2017 года в одном из роддомов Иркутска на свет появилась здоровая девочка.
— Биологическая мать рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала. Ребенка из роддома не забрала. В соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении в графе мать и отец были указаны прочерки, — говорилось тогда в официальном комментарии министерства социального развития, опеки и попечительства.
Однако у самой биологической матери другая версия событий. Ранее она делилась ею с корреспондентами «КП-Новосибирск». Женщина пояснила, что произошла путаница в документах. Из-за опасного диагноза роженицу перевели в инфекционную больницу, а младенца поместили в Ивано-Матренинскую больницу. В графе сведений о родителях были прочерки. Как именно это произошло — уже не разобраться. Но малышка оказалась по документам сиротой.
— А в это время мы с женой стояли в очереди на усыновление. В декабре 2017 года получили приятную новость о том, что есть девочка, которой мы можем подарить семью! Конечно же, мы согласились. Но о том, что мать не отказалась от ребенка, нас никто не предупредил…
Два отца и две матери.
Бухашеевых вызвали в суд. В результате, решение об удочерении, которое было вынесено в октябре 2018 года отменили в мае 2019-го из-за вновь открывшихся обстоятельств. В это же время биологическую мать депортировали из России, так как она трудилась неофициально.
Женщина вернулась обратно только в 2022 году и обратилась в органы опеки, сообщив, что желает забрать дочь. Там постановили, что пока продолжаются разбирательства, биологическая мать должна видеться с девочкой. Бухашеевы этому не препятствовали. Все встречи проходили в кабинете опеки.
В четвертый раз малышка должна была увидеться с биологической матерью 22 июля 2022 года. Но только вместо привычного кабинета, Бухашеевых пригласили на одну из детских площадок города.
— Там были сотрудники опеки. Как только мы приехали, они выдали нам постановление о лишении статуса приемных родителей. Силой отобрали дочь, несмотря на то, что она очень сильно испугалась, плакала и просила никому ее не отдавать… Нам сказали, что ее увезут, а завтра мы сможем увидеться с ней. Но на самом деле ее уже передали биологической матери…
После этого Михаил и Марина больше не видели свою дочь. Супруги рассказали о случившемся в социальных сетях, обратились в СМИ и подали иск в суд об отмене полученного постановления. Так об истории Бухашеевых узнала вся страна.
Впервые увидели дочь за 2 года.
Полтора года Михаил и Марина пытались отстоять свои права на воспитание девочки. Несмотря на то, что суд наложил запрет на выезд ребенка за пределы страны, супруги предположили, что биологическая мать могла его нарушить. В ноябре 2022 года малышку объявили в федеральный розыск.
В марте 2023 года Качугский районный суд встал на сторону приемных родителей. Служители Фемиды обязали органы опеки и попечительства вернуть им ребенка. Органы опеки обратились с апелляцией в Иркутский областной суд. Но и там это решение оставили без изменений.
В настоящий момент судебные разбирательства продолжаются. Бухашеевы подали иск на возмещение морального ущерба. Очередное заседание назначено на начало сентября.
— В последний раз судья задал вопрос органам опеки, почему они не исполняют решение суда. На это был ответ, что, мол, были осуществлены некоторые запросы в инстанции Таджикистана, но вернуть ребенка в Россию не так просто. Судья сказал, чтобы они предоставили эти запросы, чтобы можно было воочию увидеть, какая именно работа проводится.
В июне этого года Бухашеевы ездили в Москву, чтобы принять участие в ток-шоу «Малахов». В эфире программу показали 14 августа. Во время съемок на связь со студией из Душанбе вышла биологическая мать, показали также и саму девочку. Она заметно повзрослела. Вместе со всей страной Бухашеевы впервые за два года увидели своего ребенка.
Биологическая мать сообщила, что ребенок привык к новой семье за две недели. Марина Бухашеева в слезах обращалась к девочке: «Дочка, ты нас помнишь?». Но та отрицательно покачала головой. «Вот моя мама» — произнесла она, показывая на сидящую рядом женщину.
— Мы не знали о том, что сможем увидеть дочку, нам об этом не сообщили. После увиденного сложилось впечатление, что она сама не своя. И ее высказывания будто ей не принадлежат. Остался тяжелый осадок от этого, — делится своими впечатлениями Михаил. — Многие говорят, что, мол, она вас забыла. Но мы так не считаем! Во время прямого включения дочка постоянно озиралась по сторонам и будто ждала подсказки, что именно ей нужно произнести.
В конце передачи Михаил обратился к биологическим родителям девочки: «Давайте договариваться, ради будущего нашей дочери!».
— Дано поручение руководителю СУ по Иркутской области представить доклад по озвученным в эфире телепередачи доводам и принятым мерам реагирования по защите прав граждан. Кроме того, из Иркутской области затребован доклад о результатах расследования уголовных дел и основаниях принятых по ним процессуальных решений, — рассказали в Следственном комитете Российской Федерации.
Ранее в СУ СКР по Иркутской области были заведены два уголовных дела. Одно — по факту «Халатность» в отношении сотрудников органов опеки, а второе — по факту безызвестного исчезновения ребенка.