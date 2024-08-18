Олбани
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ты меня помнишь?»: приемная семья из Иркутска впервые за 2 года увидела дочь, которую забрали родители из Таджикистана

Глава СК взял на контроль дело семьи из Иркутска, у которой забрали приемную дочь.
Источник: Комсомольская правда

Историю Марины и Михаила Бухашеевых из Иркутска показали в ток-шоу «Малахов». Они рассказали, что вот уже два года пытаются вернуть свою приемную дочь, которую у них забрали и передали на воспитание в биологическую семью в Таджикистан. Супруги обращались в различные инстанции, подавали иски в суд, предавали ситуации огласку в СМИ и всячески отстаивают свое право на воспитание девочки. Точку в громком деле поставил суд, обязав органы опеки вернуть ребенка приемным родителям.

Однако семья все еще находится не вместе. Впервые за два года супруги смогли увидеть и поговорить с девочкой из студии ток-шоу. После эфира на ситуацию обратил глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о результатах расследования уголовных дел. Подробности — в материале КП-Иркутск.

Путаница в документах.

Эта громкая история началась еще в 2017 году. Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для девочки из дома малютки, которой на тот момент было два месяца. В метрике, напротив имен ее биологических родителей, стояли прочерки, поэтому супруги были уверены, что никаких проблем при процедуре удочерения у них и не возникнет.

— Мы окружили девочку любовью и заботой. Были счастливы, — рассказывал корреспонденту КП-Иркутск Михаил Бухашеев. — Но, когда дочке исполнилось 8 месяцев, выяснилось, что объявились ее биологические родители. Они предъявили на нее свои права…

Как выяснилось, мать девочки родом из Таджикистана. В Россию она приезжала на заработки. Женщина находилась на последних месяцах беременности, когда у нее обнаружили опасное заболевание, которое могло передаться ребенку. Но опасения врачей не подтвердились. В октябре 2017 года в одном из роддомов Иркутска на свет появилась здоровая девочка.

В 2017 году Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для девочки из дома малютки, которой на тот момент было два месяца. Фото: из личного архива героев публикации

— Биологическая мать рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала. Ребенка из роддома не забрала. В соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении в графе мать и отец были указаны прочерки, — говорилось тогда в официальном комментарии министерства социального развития, опеки и попечительства.

Однако у самой биологической матери другая версия событий. Ранее она делилась ею с корреспондентами «КП-Новосибирск». Женщина пояснила, что произошла путаница в документах. Из-за опасного диагноза роженицу перевели в инфекционную больницу, а младенца поместили в Ивано-Матренинскую больницу. В графе сведений о родителях были прочерки. Как именно это произошло — уже не разобраться. Но малышка оказалась по документам сиротой.

— А в это время мы с женой стояли в очереди на усыновление. В декабре 2017 года получили приятную новость о том, что есть девочка, которой мы можем подарить семью! Конечно же, мы согласились. Но о том, что мать не отказалась от ребенка, нас никто не предупредил…

Два отца и две матери.

Бухашеевых вызвали в суд. В результате, решение об удочерении, которое было вынесено в октябре 2018 года отменили в мае 2019-го из-за вновь открывшихся обстоятельств. В это же время биологическую мать депортировали из России, так как она трудилась неофициально.

Женщина вернулась обратно только в 2022 году и обратилась в органы опеки, сообщив, что желает забрать дочь. Там постановили, что пока продолжаются разбирательства, биологическая мать должна видеться с девочкой. Бухашеевы этому не препятствовали. Все встречи проходили в кабинете опеки.

В четвертый раз малышка должна была увидеться с биологической матерью 22 июля 2022 года. Но только вместо привычного кабинета, Бухашеевых пригласили на одну из детских площадок города.

— Там были сотрудники опеки. Как только мы приехали, они выдали нам постановление о лишении статуса приемных родителей. Силой отобрали дочь, несмотря на то, что она очень сильно испугалась, плакала и просила никому ее не отдавать… Нам сказали, что ее увезут, а завтра мы сможем увидеться с ней. Но на самом деле ее уже передали биологической матери…

Полтора года Михаил и Марина пытались отстоять свои права на воспитание девочки. Фото: из личного архива героев публикации

После этого Михаил и Марина больше не видели свою дочь. Супруги рассказали о случившемся в социальных сетях, обратились в СМИ и подали иск в суд об отмене полученного постановления. Так об истории Бухашеевых узнала вся страна.

Впервые увидели дочь за 2 года.

Полтора года Михаил и Марина пытались отстоять свои права на воспитание девочки. Несмотря на то, что суд наложил запрет на выезд ребенка за пределы страны, супруги предположили, что биологическая мать могла его нарушить. В ноябре 2022 года малышку объявили в федеральный розыск.

В марте 2023 года Качугский районный суд встал на сторону приемных родителей. Служители Фемиды обязали органы опеки и попечительства вернуть им ребенка. Органы опеки обратились с апелляцией в Иркутский областной суд. Но и там это решение оставили без изменений.

В настоящий момент судебные разбирательства продолжаются. Бухашеевы подали иск на возмещение морального ущерба. Очередное заседание назначено на начало сентября.

— В последний раз судья задал вопрос органам опеки, почему они не исполняют решение суда. На это был ответ, что, мол, были осуществлены некоторые запросы в инстанции Таджикистана, но вернуть ребенка в Россию не так просто. Судья сказал, чтобы они предоставили эти запросы, чтобы можно было воочию увидеть, какая именно работа проводится.

Вместе со всей страной Бухашеевы впервые за два года увидели своего ребенка. Фото: из личного архива героев публикации

В июне этого года Бухашеевы ездили в Москву, чтобы принять участие в ток-шоу «Малахов». В эфире программу показали 14 августа. Во время съемок на связь со студией из Душанбе вышла биологическая мать, показали также и саму девочку. Она заметно повзрослела. Вместе со всей страной Бухашеевы впервые за два года увидели своего ребенка.

Биологическая мать сообщила, что ребенок привык к новой семье за две недели. Марина Бухашеева в слезах обращалась к девочке: «Дочка, ты нас помнишь?». Но та отрицательно покачала головой. «Вот моя мама» — произнесла она, показывая на сидящую рядом женщину.

— Мы не знали о том, что сможем увидеть дочку, нам об этом не сообщили. После увиденного сложилось впечатление, что она сама не своя. И ее высказывания будто ей не принадлежат. Остался тяжелый осадок от этого, — делится своими впечатлениями Михаил. — Многие говорят, что, мол, она вас забыла. Но мы так не считаем! Во время прямого включения дочка постоянно озиралась по сторонам и будто ждала подсказки, что именно ей нужно произнести.

В конце передачи Михаил обратился к биологическим родителям девочки: «Давайте договариваться, ради будущего нашей дочери!».

— Дано поручение руководителю СУ по Иркутской области представить доклад по озвученным в эфире телепередачи доводам и принятым мерам реагирования по защите прав граждан. Кроме того, из Иркутской области затребован доклад о результатах расследования уголовных дел и основаниях принятых по ним процессуальных решений, — рассказали в Следственном комитете Российской Федерации.

Ранее в СУ СКР по Иркутской области были заведены два уголовных дела. Одно — по факту «Халатность» в отношении сотрудников органов опеки, а второе — по факту безызвестного исчезновения ребенка.