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Дизтопливо загорелось на складах после атаки БПЛА в Ростовской области

Из-за атаки беспилотников в Пролетарске загорелись промсклады, к тушению привлекли пожарный поезд.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на промскладах в Пролетарске вспыхнуло дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Происшествие случилось рано утром. По словам главы области, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за повторной атаки БПЛА в Пролетарске пришлось приостановить тушение пожара. Однако позже работу возобновили.

— По состоянию на 06:50, в Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня, — уточнил Василий Голубев.

Напомним, около часа ночи 18 августа на западе Ростовской области был сбит беспилотник самолетного типа. Губернатор области рассказал, что дежурные службы уточняют последствия происшествия на земле.

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