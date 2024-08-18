В Омской области подросток на мопеде врезался в легковушку и погиб

Сегодня ночью в Тевризском районе разбился 17-летний подросток на мопеде. ДТП произошло на 152-м километре трассы Тара — Усть-Ишим. Как сообщили в Госавтоинспекции, 17-летний подросток на мопеде «Венто» выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого находился 27-летний мужчина. Водительских прав у водителя мопеда не было.