61 пожар произошел в омских садоводствах с начала года

С начала 2024 года в Омской области произошел 61 пожар на дачных участках. Такие данные приводит региональное МЧС. Причиной более половины пожаров стало неисправное электрооборудование в дачных домах — 38 случае. Еще 12 пожаров произошло из-за неправильного использований печей. Неосторожное обращение с огнем привело к 9 возгораниям.