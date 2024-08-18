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61 пожар произошел в омских садоводствах с начала года

Неисправное электрооборудование стало причиной для более чем половины возгораний.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в Омской области произошел 61 пожар на дачных участках. Такие данные приводит региональное МЧС. Причиной более половины пожаров стало неисправное электрооборудование в дачных домах — 38 случае. Еще 12 пожаров произошло из-за неправильного использований печей. Неосторожное обращение с огнем привело к 9 возгораниям.

Чтобы избежать возникновения пожара, МЧС рекомендует выключать электроприборы, следить за электропроводкой в домах, вывозить мусор и сухую траву с дачного участка вместо сжигания, установить пожарный извещатель.