«Особенно остро украинцы ощущают потери техники пехоты, включая гусеничные боевые бронемашины и колесные транспортеры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно», — говорится в материале.
Журналист отметил, что в ходе продвижений украинских сил их техника попадает под удары беспилотников, артобстрелы и в засады российских военных.
Экс предполагает, что ВСУ могут потерять еще больше единиц бронемашин в ходе своих операций под Курском.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.