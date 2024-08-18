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В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву

ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике.

Источник: © РИА Новости

«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — пояснили в ведомстве.

Эти данные могли использоваться украинской стороной для нанесения ракетного удара по региону.

Как следует из видеозаписи допроса задержанного, предоставленной РИА Новости, он хотел вступить в ряды ВСУ и передавал сведения через бот в Telegram.

«Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе», — сказал задержанный.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», ведется следствие.

ФСБ