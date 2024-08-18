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«Ты, курица»: в Новосибирской области пациентка избила медсестру

В Искитимской районной больнице пациентка напала на заведующую отделением и избила ее. Медсестра, пытавшаяся защитить пожилую коллегу, теперь на больничном.

Источник: Соцсети

Пациентка Искитимской районной больницы Новосибирской области напала на заведующую отделением, избила ее и ее коллег. Об этом сообщает паблик ВКонтакте Искитимской районной больницы. Теперь медик — на больничном, а нападавшая — под следствием.

Все произошло 12 августа. Однако администрация больницы обнародовала информацию об инциденте 16 августа.

В конце рабочего дня в кабинет заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 2 ворвалась молодая женщина.

— Сломала дверь, сбросила с рабочего стола на пол бумаги и стала кричать на врача, — сообщают сотрудники медучреждения в паблике.

Медики пишут, что пациентка ругалась матом. Из всего потока оскорблений они процитировали одну фразу:

— Ты, курица, быстро мне направление выписала!

За 63-летнюю коллегу вступилась находившаяся вместе с ней в кабинете старшая медсестра. Однако женщина получила удар ногой в живот, а также кулаками в лицо и грудь.

Утихомирить буйную пациентку смогли только другие сотрудники, сбежавшиеся на крики.

Как оказалось, причиной нападения на заведующую стало то, что в регистратуре посетительнице отказались выписывать направление на флюорографию, объяснив, что она прикреплена к другой поликлинике.

Пострадавшая медсестра сейчас на больничном. Она написала заявление в полицию.

В комментариях искитимцы не оправдывали нападавшую, но объяснили причину ее поведения тем, что пройти ФЛГ в Искитиме -очень сложно и затратно по времени.

Екатерина СОСНИНА.