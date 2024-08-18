«Ты, курица»: в Новосибирской области пациентка избила медсестру

Пациентка Искитимской районной больницы Новосибирской области напала на заведующую отделением, избила ее и ее коллег. Об этом сообщает паблик ВКонтакте Искитимской районной больницы. Теперь медик — на больничном, а нападавшая — под следствием.
Все произошло 12 августа. Однако администрация больницы обнародовала информацию об инциденте 16 августа.
В конце рабочего дня в кабинет заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 2 ворвалась молодая женщина.
— Сломала дверь, сбросила с рабочего стола на пол бумаги и стала кричать на врача, — сообщают сотрудники медучреждения в паблике.
Медики пишут, что пациентка ругалась матом. Из всего потока оскорблений они процитировали одну фразу:
— Ты, курица, быстро мне направление выписала!
За 63-летнюю коллегу вступилась находившаяся вместе с ней в кабинете старшая медсестра. Однако женщина получила удар ногой в живот, а также кулаками в лицо и грудь.
Утихомирить буйную пациентку смогли только другие сотрудники, сбежавшиеся на крики.
Как оказалось, причиной нападения на заведующую стало то, что в регистратуре посетительнице отказались выписывать направление на флюорографию, объяснив, что она прикреплена к другой поликлинике.
Пострадавшая медсестра сейчас на больничном. Она написала заявление в полицию.
В комментариях искитимцы не оправдывали нападавшую, но объяснили причину ее поведения тем, что пройти ФЛГ в Искитиме -очень сложно и затратно по времени.
Екатерина СОСНИНА.