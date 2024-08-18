Появилось видео с места смертельной аварии у Гасси в Хабаровском крае

Оба автомобиля выгорели полностью.
По предварительным данным погибли четыре человека. Еще двое детей доставлены с травмами в больницу. На месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Канал Комсаграм опубликовал видео с места аварии возле озера Гасси в Хабаровском крае на трассе А-376.
Оба автомобиля выгорели полностью.
По предварительным данным погибли четыре человека. Еще двое детей доставлены с травмами в больницу. На месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.