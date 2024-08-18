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Появилось видео с места смертельной аварии у Гасси в Хабаровском крае

Канал Комсаграм опубликовал видео с места аварии возле озера Гасси в Хабаровском крае на трассе А-376.

Источник: Reuters

Оба автомобиля выгорели полностью.

По предварительным данным погибли четыре человека. Еще двое детей доставлены с травмами в больницу. На месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.