Три человека заживо сгорели в автомобиле на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино

На автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино в районе озера Гасси произошло столкновение с возгоранием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края.
По предварительным данным сегодня, 18 августа, на автодороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино в районе озера Гасси Нанайского района произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием.
Погибли 4 человека, три из них в сгоревшем автомобиле. Кроме того, два несовершеннолетних пассажира второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.
Напомним, 5 августа 2015 года на этом же самом месте случилось страшное ДТП с двумя междугородними автобусами, которые после лобового столкновения перевернулись набок. В аварии погибли 16 человек.