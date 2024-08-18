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Три человека заживо сгорели в автомобиле на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино

Два несовершеннолетних пассажира доставлены в медучреждение.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

На автодороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино в районе озера Гасси произошло столкновение с возгоранием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края.

По предварительным данным сегодня, 18 августа, на автодороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино в районе озера Гасси Нанайского района произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием.

Погибли 4 человека, три из них в сгоревшем автомобиле. Кроме того, два несовершеннолетних пассажира второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.

Напомним, 5 августа 2015 года на этом же самом месте случилось страшное ДТП с двумя междугородними автобусами, которые после лобового столкновения перевернулись набок. В аварии погибли 16 человек.