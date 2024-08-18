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Мошенники звонят новосибирцам под видом сотрудников силовых структур

Новосибирцам звонят аферисты, представляющиеся следователями, прокурорами, сотрудниками ФСБ и прочих силовых структур. В СК предупредили, что это — фейковые силовики.

Источник: Следственный комитет РФ

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предупредило о мошенниках, которые звонят с поддельных номеров и представляются сотрудниками правоохранительных органов. В СК предупредили, что при звонке такого собеседника нужно сразу вешать трубку и не пытаться перезванивать по определившемуся номеру.

— Обращаем внимание, что сотрудники СК России не проводят операции с банковскими счетами. Если вам звонят и, представившись руководителем следственного органа или следователем, сообщают, что необходимо ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, произвести перевод ваших денежных средств, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы, — сообщает телеграм-канал СК РФ по Новосибирской области.

Также не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно — с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

Екатерина СОСНИНА.