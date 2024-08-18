Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе «Сибирь»

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 38-летний водитель автомобиля «Ниссан» при движении в направлении Иркутска вовремя обгона допустил столкновение с большегрузом «Вольво», ехавшем в попутном направлении. От удара легковую иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с «Тойотой».