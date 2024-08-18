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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе «Сибирь»

Авария произошла вечером 17 августа на 1263 километре федеральной трассы «Сибирь» в районе деревни Облепиха в Тайшетском районе.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека и пострадали ещё четверо. Авария произошла вечером 17 августа на 1263 километре федеральной трассы «Сибирь» в районе деревни Облепиха в Тайшетском районе.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 38-летний водитель автомобиля «Ниссан» при движении в направлении Иркутска вовремя обгона допустил столкновение с большегрузом «Вольво», ехавшем в попутном направлении. От удара легковую иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с «Тойотой».

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира «Тойоты» от полученных травм скончались на месте. Ещё четверо участников аварии были госпитализированы. Полицейским предстоит установить причины и условия произошедшего.