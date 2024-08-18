«Скорая примчалась, вокруг толпа»: опасное существо атаковало владивостокца — кадры

Во Владивостоке ядовитая змея укусила мужчину на детской площадке. Информацию опубликовали в tg-канале svodka25 (18+).
Инцидент произошел в районе Адмирала Кузнецова, 88, во Владивостоке, где на детской площадке был замечен ядовитый щитомордник. Мужчина, пытаясь обезвредить змею, получил укус.
На место происшествия оперативно прибыли медики, оказавшие пострадавшему необходимую помощь.
В социальных сетях инцидент активно обсуждают очевидцы:
«Скорая примчалась, вокруг толпа»;
«Страх какой»;
«Там же дети играют».