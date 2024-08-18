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«Скорая примчалась, вокруг толпа»: опасное существо атаковало владивостокца — кадры

Видео поделились пользователи в соцсетях.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке ядовитая змея укусила мужчину на детской площадке. Информацию опубликовали в tg-канале svodka25 (18+).

Инцидент произошел в районе Адмирала Кузнецова, 88, во Владивостоке, где на детской площадке был замечен ядовитый щитомордник. Мужчина, пытаясь обезвредить змею, получил укус.

На место происшествия оперативно прибыли медики, оказавшие пострадавшему необходимую помощь.

В социальных сетях инцидент активно обсуждают очевидцы:

«Скорая примчалась, вокруг толпа»;

«Страх какой»;

«Там же дети играют».

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