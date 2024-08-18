Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Тайшетском районе

— 38-летний водитель Nissan Teana, двигаясь в направлении областного центра, при совершении обгона, столкнулся с попутным большегрузом Volvo. От удара седан отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota Nadia, который двигался во встречном направлении, — говорится в сообщении.