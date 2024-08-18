Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Тайшетском районе

В Тайшетском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Еще четверо пострадали. Инцидент произошел вечером 17 августа на 1263 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— 38-летний водитель Nissan Teana, двигаясь в направлении областного центра, при совершении обгона, столкнулся с попутным большегрузом Volvo. От удара седан отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota Nadia, который двигался во встречном направлении, — говорится в сообщении.
Два пассажира Toyota Nadia погибли. Еще четверо человек госпитализированы с различными травмами.