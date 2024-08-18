При обстреле Новой Таволжанки ранены две женщины

По информации Вячеслава Гладкова, у одной из местных жительниц диагностированы баротравма и поверхностное осколочное ранение предплечья. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась. У второй пострадавшей диагностировано осколочное ранение шеи. Ее доставили в областную клиническую больницу.
Также в результате обстрела в Новой Таволжанке были повреждены три частных дома. У них выбиты окна, посечены крыши и фасады.
За прошедшие сутки Шебекинский городской округ, куда входит Новая Таволжанка, подвергался обстрелу девять раз. Всего, как сообщал губернатор, по округу было выпущено 43 боеприпаса, его атаковали 8 беспилотников. Ранения получили четыре человека, повреждены восемь домов и линия электропередачи.