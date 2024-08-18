При обстреле Новой Таволжанки ранены две женщины

По информации Вячеслава Гладкова, у одной из местных жительниц диагностированы баротравма и поверхностное осколочное ранение предплечья. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась. У второй пострадавшей диагностировано осколочное ранение шеи. Ее доставили в областную клиническую больницу.