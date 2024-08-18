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При обстреле Новой Таволжанки ранены две женщины

Село Новая Таволжанка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранены две женщины, одна из них госпитализирована.

По информации Вячеслава Гладкова, у одной из местных жительниц диагностированы баротравма и поверхностное осколочное ранение предплечья. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась. У второй пострадавшей диагностировано осколочное ранение шеи. Ее доставили в областную клиническую больницу.

Также в результате обстрела в Новой Таволжанке были повреждены три частных дома. У них выбиты окна, посечены крыши и фасады.

За прошедшие сутки Шебекинский городской округ, куда входит Новая Таволжанка, подвергался обстрелу девять раз. Всего, как сообщал губернатор, по округу было выпущено 43 боеприпаса, его атаковали 8 беспилотников. Ранения получили четыре человека, повреждены восемь домов и линия электропередачи.