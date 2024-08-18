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Житель Ростовской области потерял полтора миллиона, помогая вывести на чистую воду своего руководителя

Под Ростовом мужчина перевел аферистам большие деньги, поверив, что те охотятся за начальником.
Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области местный житель стал жертвой телефонных мошенников, сообщили в региональном ГУ МВД. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся силовиком. Лже-полицейский сообщил, что его отдел проверяет начальника дончанина и, заодно, отел кадров.

Аферист убедил собеседника оказать помощь расследованию. Для этого мужчине нужно было оформить кредит в полтора миллиона рублей и перевести его якобы на безопасный счет.

Житель Сальска выполнил требования и остался ни с чем. Только в этот момент он понял, что его провели. Мужчина написал заявление в полицию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данных противоправных действий, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.