Житель Ростовской области потерял полтора миллиона, помогая вывести на чистую воду своего руководителя

В Сальске Ростовской области местный житель стал жертвой телефонных мошенников, сообщили в региональном ГУ МВД. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся силовиком. Лже-полицейский сообщил, что его отдел проверяет начальника дончанина и, заодно, отел кадров.
Аферист убедил собеседника оказать помощь расследованию. Для этого мужчине нужно было оформить кредит в полтора миллиона рублей и перевести его якобы на безопасный счет.
Житель Сальска выполнил требования и остался ни с чем. Только в этот момент он понял, что его провели. Мужчина написал заявление в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данных противоправных действий, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.