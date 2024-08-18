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Мошенники обманули Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей

Российского экономиста, журналиста Ирину Хакамаду обманули мошенники на 400 тыс. рублей, представившись ее подругой. Об этом 18 августа сообщил Telegram-канал «112».

Источник: ТАСС

Инцидент произошел 16 августа. В соцсети Хакамаде написали от лица ее подруги и попросили дать взаймы деньги, та согласилась и перевела на указанный телефон средства. Как уточняется, счет принадлежал мужчине.

На следующий день Хакамада решила позвонить подруге, при разговоре выяснилось, что та не просила денег в долг. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Накануне, 17 августа, источник «Известий» сообщил о том, что мошенники выманили у профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Зивар Гусейновой 4,9 млн рублей. Неизвестные звонили на ее мобильный телефон, представляясь сотрудниками ФСБ и военной прокураторы. Они ввели женщину в заблуждение и убедили передать курьеру наличными крупную сумму якобы для перевода этих средств на безопасный счет, а позднее перевести дополнительные средства через банкомат. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).