Мошенники обманули Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей

Накануне, 17 августа, источник «Известий» сообщил о том, что мошенники выманили у профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Зивар Гусейновой 4,9 млн рублей. Неизвестные звонили на ее мобильный телефон, представляясь сотрудниками ФСБ и военной прокураторы. Они ввели женщину в заблуждение и убедили передать курьеру наличными крупную сумму якобы для перевода этих средств на безопасный счет, а позднее перевести дополнительные средства через банкомат. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).