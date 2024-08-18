Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.30 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 10.25 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ВСУ с 09.25 по 09.35 выпустили шесть снарядов того же калибра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.