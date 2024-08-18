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«Усилили давление»: в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Армия России продолжает активно наступать в Донбассе и оттеснять ВСУ, несмотря на атаку на Курскую область, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на украинских солдат.

Источник: AP 2023

«Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление», — поделился украинский военный.

Солдаты ВСУ также пожаловались на большое количество российских дронов в небе, что мешает им проводить операции. Кроме того, отметили в публикации, украинская армия испытывает серьезный кадровый голод.

Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.