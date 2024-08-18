«Усилили давление»: в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте

«Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление», — поделился украинский военный.
Солдаты ВСУ также пожаловались на большое количество российских дронов в небе, что мешает им проводить операции. Кроме того, отметили в публикации, украинская армия испытывает серьезный кадровый голод.
Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.