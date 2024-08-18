Автобус Москва — Брест попал в ДТП на трассе в Минской области

В салоне находились 48 человек — два водителя и 46 пассажиров. Авария случилась в районе шести утра в воскресенье. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в деревья.
Судя по фотографиям, которые опубликовала пресс-служба милицейского ведомства в Telegram, транспортное средство внешне довольно сильно пострадало: треснуто лобовое и выбиты боковые стекла, проколота шина, повреждена обшивка.
Трех человек в результате ДТП пришлось госпитализировать, остальные отделались незначительными травмами и легким испугом. В данный момент на месте происшествия работают следователи, они установят все обстоятельства аварии.
Один человек в реанимации
Как позже сообщил Минздрав Беларуси, в ДТП с автобусом пострадали девять человек. Троих отвезли в Дзержинскую ЦРБ, шестерых отправили на амбулаторное лечение после осмотра специалистами.
Один из пострадавших, госпитализированный в Дзержинск, в данный момент находится в отделении анестезиологии и реанимации. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
«Для оказания помощи специалистам больницы на консилиум выезжал травматолог областного уровня. Сейчас всем пациентам проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, специалисты делают все возможное для стабилизации состояния каждого пациента», — отметили в министерстве.