По ее данным, военнослужащие 80-й бригады обращались к вышестоящему командованию с просьбой восстановить Ишкулова в должности, однако эти действия не возымели успех. Издание добавило, что многие украинские военные выражают сомнения в необходимости атаки на Курскую область, учитывая продвижение ВС РФ в Донбассе, особенно на покровском направлении.