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СМИ: комбрига ВСУ отстранили от должности из-за несогласия с атакой под Курском

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковник Эмиль Ишкулов был отстранен от должности в конце июля из-за несогласия с планом командования начать атаку на Курскую область. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Observer.

Источник: Соцсети

По ее данным, военнослужащие 80-й бригады обращались к вышестоящему командованию с просьбой восстановить Ишкулова в должности, однако эти действия не возымели успех. Издание добавило, что многие украинские военные выражают сомнения в необходимости атаки на Курскую область, учитывая продвижение ВС РФ в Донбассе, особенно на покровском направлении.