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В Ростове очевидцы заявили о массовой драке из-за пассажирки такси

В Ростове поездка на такси по тарифу «Попутчик» закончилась потасовкой.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Левенцовке произошла стычка, в которой принимали участие, как минимум, шесть человек. О конфликте в городских пабликах рассказали свидетели происшествия.

По словам очевидцев, женщина ехала домой на такси по тарифу «Попутчик». Поездка подразумевает, что в салоне будет находиться еще пассажир, при этом оплата для обоих была чуть ниже, чем чек за обычный тариф.

По заявлениям свидетелей, мужчина, который также находился в авто, стал некорректно вести себя по отношению к пассажирке. Та позвонила мужу. Супруг вместе со знакомыми вышел встречать жену. И когда та на такси подъехала к подъезду, устроил взбучку невежливому пассажиру.

В конфликте участвовали, по меньшей мере, шесть человек. Со слов свидетелей, оппоненты немного «потолкались» и покричали. К счастью, потасовка быстро сошла на нет и никто не пострадал.