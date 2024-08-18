В ДНР город Ясиноватая остался без света после атаки ВСУ по подстанции

30 июня в городе Ясиноватая снаряд HIMARS пробил девять этажей многоквартирного дома. Снаряд не разорвался, жильцов эвакуировали. В тот же день в городе при атаке ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС и два ребенка.