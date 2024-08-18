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Пассажиры задержанного на 13 часов рейса из Хургады вылетели в Москву

Российские туристы, чей рейс из Хургады (Египет) в Москву был задержан 17 августа, вылетели в Россию. Рейс, который должен был вылететь вчера в 17:00, перенесли из-за технической неисправности. Telegram-канал Shot сообщал, что пассажирам не предоставляли информацию в течение нескольких часов, не предоставили еду и воду.

Источник: Freepik

«Их самолет вылетел рано утром, а самих туристов на ночь разместили в отели и покормили», — рассказал ТАСС генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. По его словам, никто из пассажиров не обращался в генконсульство с жалобами на плохие условия. Самолет вылетел в шесть утра, сообщила «РИА Новости» глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Shot со ссылкой на пассажиров рейса писал, что речь шла о рейсе UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines. По данным Telegram-канала, к вечеру 17 августа около 200 туристов расселили в местный отель Long Beach Resort, а в 5:00 вновь привезли в аэропорт, при этом рейс снова задерживался.