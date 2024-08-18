Пассажиры задержанного на 13 часов рейса из Хургады вылетели в Москву

«Их самолет вылетел рано утром, а самих туристов на ночь разместили в отели и покормили», — рассказал ТАСС генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. По его словам, никто из пассажиров не обращался в генконсульство с жалобами на плохие условия. Самолет вылетел в шесть утра, сообщила «РИА Новости» глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.